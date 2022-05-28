قائمة بيراميدز – استمرار غياب رمضان صبحي.. وغياب أحمد الشناوي ضد المصري

السبت، 28 مايو 2022 - 18:12

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد السكندري - بيراميدز - رمضان صبحي

تواصل غياب رمضان صبحي عن قائمة فريقه استعدادا للقاء المصري وذلك بعدما لم يتواجد في المباراة السابقة ضد فيوتشر.

وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة للقاء المصري غدا الأحد في الجولة 21 من الدوري.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي – المهدي سليمان- يوسف نادر

في الدفاع: علي جبر- أسامة جلال- محمد حمدي- أحمد فتحي- حسين السيد

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- عمر جابر- إريك تراوري- إسلام عيسى- محمد صادق- أحمد توفيق- هشام محمد- وليد الكرتي- إبراهيم عادل- محمود صابر

في الهجوم: فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس- فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي المصري في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

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