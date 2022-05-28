صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك

السبت، 28 مايو 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرنولد

طلب ريو فرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق في حواره مع محمد صلاح نجم ليفربول اختيار فريقه الخماسي فكيف جاءت اختيارات الملك المصري؟

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث محمد صلاح لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "سأختار ترينت أنا أحب ترينت".

وواصل "كيليان مبابي وسأضم نفسي".

أخبار متعلقة
صلاح: في عقلي أنا الأفضل.. ولو أكملت نهائي كييف كان من الممكن الفوز باللقب مؤتمر كلوب - عن انتقام صلاح وبايرن ميونيخ وحظوظ ماني في الفوز بالكرة الذهبية اختبر معلوماتك عن تاريخ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

وأتم ضاحكا "أعتذر لفان دايك أنا لا أدافع، سأختار ليونيل ميسي ورونالدو".

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد اليوم السبت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل صلاح في قيادة ليفربول للفوز باللقب الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ النادي والثانية له بشكل شخصي بعد عام 2019.

وخلال الموسم الجاري سجل صلاح 31 هدفا وصنع 16 آخرين في 50 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

طالع أيضا:

ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت

جديد عملية بيع نادي تشيلسي

ميلان يعلن بيع لاعبه

صلاح ليفربول ميسي رونالدو
نرشح لكم
بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول توتي يوجه أنظار العالم على مصر من خلال الأهرام للمشروبات المباراة رقم 63.. نهائي دوري أبطال أوروبا وذروة الموسم لـ ليفربول صعود فينيسيوس جونيور وكيف أعاد أنشيلوتي مسيرته الحقيقية إلى الحياة حكيمي: علمت بقرار مبابي مسبقا.. وهذه رسالتي لبيريز روبرتسون: ريال مدريد لم يلعب في نسق مرتفع منذ 3 أسابيع مؤتمر كلوب - عن انتقام صلاح وبايرن ميونيخ وحظوظ ماني في الفوز بالكرة الذهبية
أخر الأخبار
بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. هنا جودة بطلة لبطولة إفريقيا لسيدات تنس الطاولة 46 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري – سموحة (1) - (0) إنبي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
صحوة الجيش مستمرة.. الطلائع يهزم المحلة ويواصل سلسلته الرائعة في الدوري ساعة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز – استمرار غياب رمضان صبحي.. وغياب أحمد الشناوي ضد المصري ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني ونزول أوناجم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون