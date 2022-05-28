صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك

طلب ريو فرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق في حواره مع محمد صلاح نجم ليفربول اختيار فريقه الخماسي فكيف جاءت اختيارات الملك المصري؟

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث محمد صلاح لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "سأختار ترينت أنا أحب ترينت".

وواصل "كيليان مبابي وسأضم نفسي".

وأتم ضاحكا "أعتذر لفان دايك أنا لا أدافع، سأختار ليونيل ميسي ورونالدو".

"Sorry Virgil, no defenders, I'll take Messi and Ronaldo!"@MoSalah's dream five-a-side team certainly has attacking firepower 😂@rioferdy5 put him on the spot for his opinion on the best player in the world too...#UCLfinal pic.twitter.com/LmKh8xZDBT — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2022

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد اليوم السبت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل صلاح في قيادة ليفربول للفوز باللقب الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ النادي والثانية له بشكل شخصي بعد عام 2019.

وخلال الموسم الجاري سجل صلاح 31 هدفا وصنع 16 آخرين في 50 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

طالع أيضا:

ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت

جديد عملية بيع نادي تشيلسي

ميلان يعلن بيع لاعبه