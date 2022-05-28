الرجاء يوضح موقفه من بيع الأهلي لتذاكر نهائي دوري الأبطال في مقره

السبت، 28 مايو 2022 - 15:44

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الرجاء

أوضح نادي الرجاء المغربي موقفه من توزيع تذاكر جماهير الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا في مقر تدريبات النادي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد الغريم التقليدي للرجاء يوم الإثنين في التاسعة مساءً على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح النادي المغربي أن إدارة النادي تنفي "خبر الأهلي جملة وتفصيلا وتؤكد عدم تداخلها بأي شكل من الأشكال في البروتوكول المرتبط بهذه المباراة".

وكان الأهلي وجه الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية المتواجدة في المدن المغربية المختلفة لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وشدد النادي أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب.

واشار الأهلي "ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه الي منطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء".

ونشر الأهلي فيديو يحصل فيه جماهيره على تذاكر حضور النهائي بجواز سفر مصري.

أعلن الاتحاد المغربي نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد والتي وضعت عبر الإنترنت بالكامل. (طالع التفاصيل)

ويطارد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الثالث على التوالي، والحادي عشر في تاريخه إجمالا.

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