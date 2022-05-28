الاتحاد المغربي يعلن نفاد تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر الإنترنت

السبت، 28 مايو 2022 - 15:13

كتب : محمد عبد العظيم

جماهير الأهلي في مباراة وفاق سطيف

أعلن الاتحاد المغربي نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد والتي وضعت عبر الإنترنت بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الإثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً على مركب محمد الخامس.

وجاء بيان الاتحاد المغربي:

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تعلن اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع يوم الإثنين 30 مايو 2022 بين الأهلي المصري والوداد الرياضي، برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا، أن التذاكر التي تم وضعها عبر الانترنت قد نفدت بالكامل.

وإذ تحيي اللجنة المنظمة بحرارة الحماس الكبير الذي أبداه المشجعون الراغبون في حضور هذه المباراة، وتشدد أنها لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا يتوفرون على تذكرة الدخول ومصحوبين بمرافق الذي يتوفر بدوره على التذكرة، حسب القوانين الجاري بها العمل.

ووجه الأهلي أمس الجمعة الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية المتواجدة في المدن المغربية المختلفة لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وشدد النادي أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب.

ويطارد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الثالث على التوالي، والحادي عشر في تاريخه إجمالا.

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