ميلان يعلن بيع هاوجي بشكل نهائي إلى فرانكفورت

السبت، 28 مايو 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

هاوجي - ميلان - سامبدوريا

أعلن نادي ميلان الإيطالي بيع لاعبه ينس بيتر هاوجي إلى صفوف إينتراخت فرانكفورت بشكل نهائي.

ينس بيتر هوج

النادي : إينتراخت فرانكفورت

إينتراخت فرانكفورت
ميلان

وقضى اللاعب النرويجي الموسم الماضي معارا لصفوف فرانكفورت الألماني ومن ثم انتقل بشكل دائم بعد استكمال الشروط المتفق عليها مسبقا وفقا لبيان الروسونيري.

وانضم هاوجي لصفوف ميلان مطلع موسم 2020-2021 قادما من بودوجليمت النرويجي عقب تألقه في مواجهة الفريقين بالدور التمهيدي للدوري الأوروبي.

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وساهم النرويجي الشاب في عودة ميلان لدوري أبطال أوروبا بعدما أنهى ميلان الموسم الماضي ثانيا خلف إنتر.

وخلال 24 مباراة بقميص ميلان سجل 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وانتقل هاوجي (22 عاما) لصفوف فرانكفورت الألماني وشارك في 38 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وانضم النرويجي لصفوف النادي الألماني وفقا للتقارير بـ 15 مليون يورو بعد نهاية إعارته.

يذكر أن ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

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بيتر هاوجي ميلان إينتراخت فرانكفورت
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