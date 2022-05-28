مواعيد مباريات اليوم السبت 28-5-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد الإسماعيلي ونهائي أبطال أوروبا

نهائي دوري أبطال أوروبا وقمة الجولة 21 من الدوري المصري، في يوم حافل كرويا مع اقتراب انتهاء الموسم.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

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نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد دو فرانس.

وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس 1 و2 بريميوم وبي إن سبورتس 4K.

الدوري المصري

في الرابعة عصرا تستكمل مباريات الجولة 21، يحل طلائع الجيش ضيفا على غزل المحلة وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وفي السادسة ونصف مساءً وعبر نفس القناة يلتقي سموحة مع إنبي.

وفي نفس التوقيت يحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

الدوري السعودي

وضمن دوري كاس الأمير محمد بن سلمان يلتقي النصر مع أهلي جدة في السادسة وعشرين دقيقة وتذاع عبر SSC 1.