الأهلي يدعو الجماهير المصرية في المغرب لحضور نهائي أبطال إفريقيا

وجه النادي الأهلي الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية المتواجدة في المدن المغربية المختلفة لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم الإثنين المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.

وشدد النادي أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب.

ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه الي منطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء.

وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.

هذا ويتواجد في المكان المشار إليه ابتداءً من صباح غدٍ السبت مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز السفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي.

ويطارد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الثالث على التوالي، والحادي عشر في تاريخه إجمالا.

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