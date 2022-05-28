تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لبيع النادي.. وموعد إتمام الصفقة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التوصل لاتفاق نهائي لبيع شركة النادي إلى تود بويلي.

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي عبر موقعه الرسمي:

"يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم إبرام اتفاقية نهائية الليلة الماضية لبيع النادي لشركة تود بويلي / كليرليك كابيتال".

"ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين".

"سيتم تحديث بالبيانات مع الوقت".

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2022

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موافقتها على عملية بيع تشيلسي لتحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي. (طالع التفاصيل)

وكان الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قرر بيع النادي بسبب قرار الحكومة البريطانية بفرض الحظر على تعاملاته داخل بريطانيا على خلفية الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

واختتم تشيلسي منافسات الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 74 نقطة.

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