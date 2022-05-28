فوزي لقجع يجتمع بلاعبي الوداد قبل مواجهة الأهلي

السبت، 28 مايو 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

لقجع

حرص فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على زيارة لاعبي الوداد قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم الإثنين المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً على مركب محمد الخامس.

وزار لقجع معسكر الوداد من أجل دعم متصدر الدوري المغربي قبل مواجهة حامل لقب دوري الأبطال خلال النسختين الأخيرتين.

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ووضع لقجع وفقا لـ"LE 360" المغربي مركز محمد السادس التدريبي وتجهيزاته المتطورة رهن إشارة الوداد من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة الأهلي.

فيما أشار موقع "هسبورت" المغربي إلى عودة زهير المترجي وجلال الداودي ثنائي الوداد المغربي للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الأهلي. (طالع التفاصيل)

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

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