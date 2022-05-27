تقرير مغربي: عودة ثنائي الوداد للتدريبات وحظوظ المشاركة أمام الأهلي في نهائي الأبطال

عاد زهير المترجي وجلال الداودي ثنائي الوداد المغربي للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال يوم الإثنين المقبل في التاسعة مساءً.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فأن تدريبات الوداد تتسم بالسرية.

وعاد المهاجم زهير المترجي للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتبقى حظوظه في المشاركة في اللقاء ضئيلة بحسب التقرير.

كما أوضح أن جلال الداودي عاد لاستئناف التدريبات مع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الأخير في الدوري أمام أولمبيك خريبكة، ما يدفع الطاقم الطبي إلى محاولة تأهيله ليكون جاهزا لمواجهة الأهلي.

ويسعى وليد الركراكي المدير الفني للوداد للحفاظ على تركيز لاعبيه من كل ما يدور في الشارع الرياضي خلال الفترة الحالية، ليكونوا في أتم الجاهزية الذهنية والنفسية خلال هذه المواجهة الحاسمة.

وأضاف التقرير "أن الطاقم الطبي للوداد الرياضي، يقوم بمجهودات كبيرة لتأهيل جميع اللاعبين ليكونوا جاهزين لهذا اللقاء، باستثناء الليبي مؤيد اللافي الذي يُعاني من إصابة قوية منذ وقت سابق".

ويسعى الأهلي لحصد لقبه الحادي عشر، بينما يأمل الوداد في حصد لقبه الثالث.

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