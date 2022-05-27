في الجول يكشف أسباب غياب فتوح والجزيري عن مواجهة الإسماعيلي

الجمعة، 27 مايو 2022 - 19:44

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك والمصري

يغيب أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك عن مواجهة الإسماعيلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي غدا السبت في الجولة 21 من الدوري في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد فتوح شعر بشد في الخلفية وفضل الجهاز الفني خروجه من قائمة اللقاء.

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بينما يغيب سيف الدين الجزيري بعدما أصيب بكدمة في كاحل القدم.

وكان FilGoal.com أوضح أمس موقف حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد إذ يغيب الثلاثي عن لقاء الدراويش.

يواصل شيكابالا حاليا إكمال برنامجه التأهيلي في مرحلته الأخيرة وسيخضع لفحص طبي عقب لقاء الدراويش وبشكل كبير سيشارك في المران عقب المباراة.

أما حمزة المثلوثي فلن يتواجد أمام الإسماعيلي في ظل استمرار إصابته بالتواء في الكاحل.

وخضع اللاعب لجلسات طبية كمرحلة أولى من العلاج على أن يبدأ التأهيل في المرحلة المقبلة قبل المشاركة في المران.

وخلال اليومين المقبلين سيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في المران.

وفيما يتعلق بطارق حامد فهو خارج حسابات الجهاز الفني تماما لاستمرار عملية تأهيله من شكواه من آلام في الركبة موضع إصابته القديمة.

ويتواجد طارق حاليا في إسبانيا ويخضع للتأهيل تحت إشراف أخصائي التأهيل الخاص بنجم ليفربول محمد صلاح.

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الجمعة رسميا إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة وليس الدفاع الجوي. (طالع التفاصيل)

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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