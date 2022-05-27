مؤتمر كلوب - عن انتقام صلاح وبايرن ميونيخ وحظوظ ماني في الفوز بالكرة الذهبية

طمأن يورجن كلوب جماهير ليفربول على حالة ثنائي الوسط تياجو ألكانتارا وفابينيو قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نحن في حالة جيدة. تياجو وفابينيو بخير. تياجو تدرب بالأمس مع الفريق واليوم، وفابينيو يتدرب بصورة طبيعية".

وعن مواجهة ريال مدريد قال: "ليس لدي فكرة عن شعوري إذا فزنا. في الوقت الحالي نحن نستعد لمباراة حقيقية وقتال قوي".

وأضاف "ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجا بدوري الأبطال، ومدربه (كارلو أنشيلوتي) يمكنه الوصول للقب الرابع. لا يمكننا اكتساب هذه الخبرة على مدار الليلة، ولكن لدينا الخبرة أيضا، فهذا النهائي الثالث لنا في 5 أعوام".

وعن تصريحات صلاح بشأن الانتقام من ريال مدريد على خلفية نهائي 2018 قال كلوب: "لا أحد يشعر بالقلق حيال اهتمام صلاح كثيرا بـ 2018. لقد أصيب والآن هو في حالة جيدة".

وأضاف "نحن متحفزون بأشياء عدة وهذا جيد. المشكلة إذا كان الانتقام هو دافعه الوحيد، وهو ليس كذلك. نريد وضع الأمور في إطارها الصحيح".

وأوضح "لعبنا ذلك النهائي في 2018 بشكل جيد وضربتنا الظروف. عدة لاعبين رئيسيين عادوا من الإصابة وصلاح تعرض للإصابة، وحارسنا (لوريس كاريوس) تعرض لارتجاج".

وعن تغيير أرضية ملعب "ستاد دو فرانس" الذي سيستضيف النهائي قال: "عادة حين تبدو الأرضية جديدة يكون هذا جيدا، ولكنها الآن مختلفة عما تدربنا عليه بالأمس، وهذا ليس أفضل خبر ممكن، ولكننا سنتدرب بصورة طبيعية".

وتابع "رأيت الحكام خلال تدريبهم والكرة تسقط على الأرضية بصورة طبيعية. شخص ما اعتقد أن تغيير الأرضية قبل النهائي بيوم واحد سيكون فكرة جيدة. إنها فكرة مثيرة للاهتمام ولكنها لم تحبطني، إذ سيمر الفريقان بنفس الظروف ولذلك لا مشكلة".

وأوضح "ريال مدريد سيتدرب بعدنا وستسمع الشيء نفسه من كارلو (أنشيلوتي). ليس لدي فكرة إن كان هذا الأمر جيدا أو سيئا، لن تبالي بذلك إذا فزت. سنذهب وربما يكون ذلك جيدا، لا أريد لأحد أن يخلق قصة عن كوني أتشكى، فأنا لا أفعل ذلك".

أما عن أخبار انتقال ساديو ماني نجم ليفربول إلى بايرن ميونيخ قال كلوب: "ساديو في أفضل حالاته. مشاهدته ممتعة في الوقت الحالي. كرة القدم تطلبت منه الكثير هذا العام، ولذلك لست مهتما بشائعات بايرن ميونيخ".

وأضاف "هذا توقيت خاطئ للحديث عن ذلك. أينما سيلعب في العام المقبل سيظل لاعبا كبيرا".

وعن حظوظ النجم السنغالي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية قال: "حين تفكر بشأن البطولات التي فاز بها، فالأمر يتطلب إما أن تكون كريستيانو رونالدو وإما أن تكون ليونيل ميسي، وإما أن تفوز بدوري أبطال أوروبا. سيزيد هذا من حظوظه بلا شك".

أما عن مسار الموسم الحالي للريدز قال كلوب: "هذا الموسم يعني الكثير ولكن هذه هي الرياضة. يتم الحكم علينا بواسطة النتائج النهائية. إذا كنت شخصا ينتمي لكرة القدم، فأنت تعلم أن ما فعله لاعبي فريقي كان استثنائيا، ولكن الأمر كله يتمحور حول لون الميدالية. التاريخ سيخبرنا بما يقوله الناس".

وعن المرشح للفوز بهذا النهائي قال المدرب الألماني: "هذا ليس سؤالا سهلا. لا أملك إجابة سهلة فأنا لا أعرف. إذا نظرت كيف يحتفل ريال مدريد بعوداته، فأنا أريد رؤيتنا على نفس المستوى. يجب أن نكون أنفسنا في هذه المباراة".

وختاما عن التحضيرات قال كلوب: "أعتقد أننا حين نفعل الأشياء الصحيحة طوال الوقت، تظل هي نفسها للنهائي أيضا، ولكن يجب أن تكون على أعلى مستوى. لم نأت هنا كمفاجأة، فنحن خصم من غير المريح مواجهته".

والتقى ليفربول مع ريال مدريد في نهائي كييف 2018 الذي انتهى بفوز الميرينجي 3-1 وشهد إصابة محمد صلاح خلال الشوط الأول.

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