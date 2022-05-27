مرتضى: الزمالك من حقه اختيار ملعبه.. وممدوح عيد رفض حتى لا يستاء مسؤولو الأهلي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أزمة اللعب في استاد الدفاع الجوي بدلا من القاهرة أمام الإسماعيلي.

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الجمعة رسميا إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة وليس الدفاع الجوي. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور عبر فيديو له على حسابه الشخصي في "يوتيوب": "أزمة بدون داعي، الزمالك من حقه اختيار ملعبه، اخترنا في البداية بتروسبورت والقاهرة، ومن حقنا تغيير ملعبنا".

وأضاف "طلبنا اللعب في ملعب الدفاع الجوي، وتواصلت مع سالم الشامسي رئيس نادي بيراميدز واستأذنت منه اللعب في الدفاع الجوي في المباريات المتبقية للموسم وأن نشترك في دفع أموال الإيجار وأخبرني أن هذا ملعبي، وأرسلنا خطابا للرابطة".

وأكمل "وزير الدفاع مشكورا وافق على أن يلعب الزمالك على ملعب الدفاع الجوي، فوجئنا برفض ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، حتى لا يستاء مسؤولو الأهلي".

وأردف "البعض من وزارة الشباب والرياضة طلبوا مننا أن نلعب في ملعب المقاولون العرب لكن هناك إصلاحات بسبب التوقف الدولي، لذلك لم يكن أمامنا سوى استاد القاهرة".

وواصل "اجتمعت مع اللاعبين وقلت لهم أنتم رجال وألعبوا في أي مكان وستخوضون المباراة على استاد القاهرة، واكسروا حاجز النحس".

وتابع "ملاعب بتروسبورت والدفاع الجوي ملك المصريين وكذلك المقاولون العرب".

وأتم "بعد مباراة الإسماعيلي سيكون لنا حديثا آخر، وإلى اتحاد الكرة والرابطة ولجنة الحكام والمخرجين لو أردتم استكمال الكرة في هذا المناخ فأنا سأخرج".

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي غدا السبت في الجولة 21 من الدوري في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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