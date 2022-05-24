رابطة الدوري الانجليزي توافق على بيع تشيليس لـ تود بويلي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

تشيلسي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موافقتها على عملية بيع تشيلسي لتحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي.

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني. (طالع التفاصيل)

وأصدرت رابطة بريميرليج، اليوم الثلاثاء بيان رسمي أوضحت خلاله أن التحالف الذي يقوده تود بويلي استوفى كافة الأوراق المطلوبة لعملية الاستحواذ على تشيلسي.

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وجاء البيان كالآتي:

"وافق مجلس إدارة البريميرليج اليوم على استحواذ تحالف تود بويلي على نادي تشيلسي لكرة القدم".

"تظل عملية الشراء خاضعة لإصدار حكومة المملكة المتحدة ترخيص البيع المطلوب و إستكمال المراحل النهائية من الصفقة".

"قام مجلس الإدارة بتطبيق اختبار مالكي ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز (OADT) على جميع المديرين المحتملين".

"الأعضاء الذين سيشترون النادي هم من الشركات التابعة لمجموعة كليرليك كابيتال، إل بي، تود بوهلي، هانسيورج ويس ومارك والتر".

"سيعمل نادي تشيلسي الآن مع الحكومات المعنية لتأمين التراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ".

وكان الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قرر بيع النادي بسبب قرار الحكومة البريطانية بفرض الحظر على تعاملاته داخل بريطانيا على خلفية الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

واختتم تشيلسي منافسات الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 74 نقطة.

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