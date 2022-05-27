حٌسم الأمر.. كلوب يكشف موقف تياجو من مواجهة ريال مدريد

الجمعة، 27 مايو 2022 - 17:08

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا مع يورجن كلوب

حسم يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا من مواجهة ريال مدريد.

ويستضيف ملعب "سان دوني" مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، السبت ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشدد كلوب على مشاركة ألكانتارا في تدريبات ليفربول وجاهزيته بنسبة 100% لخوض مواجهة ريال مدريد.

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وكان تياجو ألكانتارا قد غاب عن تدريبات ليفربول الأخيرة بعد إصابته في وتر أكيليس أمام ولفرهامبتون الأحد الماضي.

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال 2022 بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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