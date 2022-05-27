موسيماني: أنا واللاعبين لا نبحث عن مجد أو تاريخ شخصي

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن جميع اللاعبين والجهاز الفني في حالة تركيز شديد، متمنيا أن يتوج الجميع بفوز يستحقه الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني عبر موقع الأهلي الرسمي: "تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي ليس أمرا سهلا، ولكني واللاعبين لا نبحث عن مجد أو تاريخ شخصي".

وأضاف "نحن نمثل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير، ونسعى لإضافة بطولة جديدة لنادي القرن في إفريقيا".

وأردف "جمهور الأهلي يدعمنا في كل مكان، ونعلم مشقة الرحلة وصعوبة حضورهم إلى المغرب، ولكن وجودهم هنا وإصرارهم على الحضور ومؤازرة الفريق محل تقدير كبير للجهاز الفني واللاعبين".

وأتم "نسعى لتقديم عرض ممتع يليق بهم، وتحقيق النتيجة المرضية لهم والتتويج باللقب".

ويأمل الأهلي تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه ولأول مرة في القارة، والحادية عشر في تاريخه.

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