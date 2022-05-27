رابطة الأندية تعلن إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة

الجمعة، 27 مايو 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الجمعة رسميا إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة وليس الدفاع الجوي.

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

حيث أنه لم تصل أي موافقات إلى رابطة الأندية حتى تاريخه فيما يخص نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي إلى استاد الدفاع الجوي.

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فقد تقرر إقامة المباراة في موعدها يوم السبت 28-5-2022 الساعة السادسة والنصف مساء على استاد القاهرة الدلوي.

وتتمنى الرابطة التوفيق لكافة أندية الدوري الممتاز.

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ماذا حدث؟

طلب الزمالك من خلال رئيسه مرتضى منصور نقل مباريات الفريق من استاد القاهرة إلى بتروسبورت أو الدفاع الجوي.

وأعلن الزمالك حصوله على موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ونادي بيراميدز على استضافة مبارياته.

ونشر الزمالك خطابه إلى رابطة الأندية أبلغه خلاله بنقل مبارياته إلى ملعب الدفاع الجوي بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وردت رابطة الأندية آنذاك على الزمالك بتأكيدها أن هذا أول خطاب تتسلمه من النادي الأبيض يطلب فيه إقامة مبارياته في ملعب الدفاع الجوي.

وبناء عليه أوقحت الرابطة إرسالها لخطاب للأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع رأيها في الأمر، مع إرسال خطاب آخر لنادي بيراميدز لمعرفة قراره.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الجولة 21 من الدوري.

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