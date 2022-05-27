الشناوي: اللاعبون في قمة التركيز.. وننتظر دعم جماهير الأهلي العظيمة

يأمل محمد الشناوي قائد الأهلي أن يكون جميع لاعبي الفريق في كامل الجاهزية لمباراة الوداد.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الاثنين المقبل في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الشناوي عبر موقع الأهلي الرسمي: "جميع لاعبي الأهلي في قمة التركيز والجاهزية لهذه المباراة".

وأكمل "ننتظر دعم جماهير الأهلي العظيمة لنا في هذه المباراة النهائية".

وأضاف "نتمنى أن يوفقنا الله في تقديم كل ما لدينا من جهد لإسعادهم بلقب جديد".

يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

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