ديانج: لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال إفريقيا.. والتتويج سيكون أسعد لحظة في حياتي

تحدث أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يقام يوم الإثنين 30 مايو على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال ديانج في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأحمر: "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في النهائي".

وأضاف "لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال إفريقيا. كل مباريات البطولة صعبة منذ البداية".

وأوضح "نحن اليوم نستعد لخوض النهائي، ونسعى لبذل أقصى ما لدينا من مجهود لحسم اللقب بغض النظر عن أي صعوبات".

وتابع "أتمنى أن يوفقني الله وزملائي لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. ستكون اللحظة الأسعد في حياتي".

واختتم ديانج قائلا: "اللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم في المباراة النهائية أمام الوداد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي".

ويطارد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الثالث على التوالي، والحادي عشر في تاريخه إجمالا.

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