مؤتمر تاكيس: محبط من الحكام والمنافسين.. وأعمل على حل أزمة بيراميدز

الجمعة، 27 مايو 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس بيراميدز

يشعر اليوناني تاكيش جونياس مدرب بيراميدز بالإحباط بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بمسابقة الدوري.

واكتفى بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف في مواجهة منافسه فيوتشر خلال المباراة المؤجلة من الجولة 15 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وقال تاكيس في المؤتمر الصحفي: "محبط للغاية من طريقة لعب بعض المنافسين، ليس من الطبيعي أن تلعب الفرق بهذا الشكل في حين لا تتدخل الحكام لحماية فريقي من إدعاء لاعبي المنافس الإصابة وإضاعة أغلب وقت اللقاء في السقوط أرضا".

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وشدد " الكرة التي تقدمها بعض الفرق والتي تعتمد في أغلبها على إضاعة الوقت لن تفيد الكرة المصرية ومنتخب مصر في شيء".

وأوضح " ليس من المعقول أن تُلعب المباراة لمدة دقيقتين ثم تتوقف لدقيقة أو أكثر لسقوط لاعب مدعيا إصابته دون أن يتدخل الحكم أو يساعد على استئناف اللعب وهو دوره الأساسي بل بالعكس، أشهر 3 بطاقات صفراء ضد لاعبي فريقي لاعتراضهم على إضاعة الوقت بهذا الشكل".

واختتم " اشكر لاعبي فريقي على مجهودهم والأداء الذي قدموه طوال المباراة ومحاولة خلق الفرص للتسجيل، وسأواصل العمل من أجل حل مشكلة إضاعة عشرات الفرص المؤكدة خلال المباريات وحل تلك الأزمة في الفترة المقبلة بأي طريقة ممكنة".

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 40 بفارق نقطة أقل عن الزمالك المتصدر لكن الأبيض لعب مباراة أقل.

فيما رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع.

بيراميدز خسر من الاتحاد الجولة الماضية و أضاع فرصة تصدر الدوري عقب هزيمة الزمالك أمام إنبي وعاد ليتعثر مجددا أمام فيوتشر ورفض استغلال تعثر الأبيض وخسارته من طلائع الجيش.

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