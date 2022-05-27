رد فعل ساخر من مولر على أنباء انتقال ماني إلى بايرن

الجمعة، 27 مايو 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

ماني أمام إيمرسون رويال - ليفربول ضد توتنام

سخر توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ من الأنباء التي تشير إلى اقتراب ساديو ماني جناح ليفربول من الانتقال لصفوف الفريق البافاري خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتحدث مولر لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "إن انضم إلينا كل لاعب تشير إليه التقارير فسننتهي بفريق يضم 45 لاعبا كل عام".

وأتم ساخرا "سأصل لمقر تدريبات بايرن في بداية شهر يوليو المقبل وأرى من انضم إلينا".

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وربطت صحيفة "بيلد" نفسها في وقت سابق ماني بالانتقال إلى بايرن مفضلا إياه على باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن ماني يرغب في خوض تحد جديد على الرغم من تبقي عام في تعاقده مع ليفربول.

وشارك ماني مع ليفربول في 268 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48.

وضم بايرن خلال الصيف الجاري نصير مزراوي قادما من أياكس في صفقة انتقال حر.

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