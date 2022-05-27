أبو الرجال: لا يمكن التلاعب بخط التسلل في الفيديو.. وهذه أبرز المشاكل التي تواجه الحكام

شدد محمود أبو الرجال الحكم المساعد والذي تم إعلان تواجده في كأس العالم 2022 أنه لا يمكن التلاعب بخط التسلل من خلال العمل في تقنية الفيديو.

وتحدث أبو الرجال لقناة "أون تايم سبورتس 1" عن تقنية الفيديو قائلا: "ليس من حقي كحكم تحديد مكان الكاميرات نعمل أحيانا في ملاعب بها 6 كاميرات أو 8 أو 10 أو 12 وأحيانا الكاميرات تكون قريبة للغاية فلا تستطيع ضبط كل الأمور وخط التسلل لا يظهر بشكل جيد".

وأكمل "خط التسلل يظهر بشكل آلي، تضبطه على آخر مدافع ومهاجم والكرة ومن ثم يظهر التحديد أوتوماتيكيا".

وبسؤاله هل يمكن ضبطه يدويا أجاب "حكم الفيديو يريد النجاح وتظهر الصورة للجمهور مثلما تظهر لنا داخل الغرفة، لا يستطيع أحد التلاعب بالخطوط".

واستدرك "لكن من الوارد أن يكون هناك أخطاء فحتى بوجود الفيديو في العالم كله تحدث أخطاء أحيانا، تريد احتساب ركلة جزاء والفيديو لا يراها ركلة جزاء طالما لا توجد هناك صورة واضحة فبالنسبة لمن داخل الغرفة لا يتخذون القرار".

وواصل أبو الرجال "تقنية الفيديو تم تشييدها على ظهور الصورة بشكل جيد ولو الكاميرا متواجدة في مكان لا تظهر اللعبة بشكل جيد ماذا أفعل؟".

وأكد أبو الرجال أن أي وقت مهدر خلال مراجعة أي قرار عبر تقنية الفيديو تتم إضافته للوقت المحتسب بدل من الضائع وقال: "نسجل الوقت الضائع بسبب مراجعة قرار عبر تقنية الفيديو ونبلغ الحكم وفي النهاية هو قرار خاص بحكم ساحة".

طالع أيضا

موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي

أزمة جديدة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي

موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد

موعد مباراة الأهلي والوداد.. القنوات الناقلة والمعلق

الكشف عن موقف الزمالك من قضايا فيفا وحقيقة توقيع عقوبات