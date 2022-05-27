كرواتيا آخر تجارب السعودية الودية قبل مونديال قطر

الجمعة، 27 مايو 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

يختتم المنتخب السعودي مبارياته التجريبية ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2022 بقطر بمواجهة كرواتيا.

وتنطلق منافسات كأس العالم التي تستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر حتى 22 ديسمبر نهاية العام الجاري.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر مواجهة منافسه الكرواتي يوم 16 نوفمبر المقبل.

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وأوضح أن مواجهة كرواتيا ستُلعب في العاصمة السعودية الرياض كآخر مباريات فريق المدرب هيرفي رينارد التجريبية قبل انطلاق كاس العالم.

فيما يبدأ المنتخب السعودي استعداداته لكأس العالم بخوض معسكر إعدادي بمدينة إليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو الحالي، وحتى 9 يونيو المقبل، وسيخوض خلالها مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وستكون المباراة الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو المقبل، في حين ستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في قطر، عن وقوع الأخضر مع كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، ضمن المجموعة الثالثة للبطولة التي ستقام نهاية العام الجاري.

منتخب السعودية يبدأ مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني في الـ22 من نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل.

وسيخوض المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام بولندا على ملعب المدينة التعليمية، في الـ26 من الشهر ذاته، فيما يختتم مشوار دور المجموعات في الـ 30 من الشهر ذاته بلقاء نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل.

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