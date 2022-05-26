تاو ولاكاي يدعمان قائمة جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة المغرب

يقود ثنائي الدوري المصري بيرسي تاو وفخري لاكاي هجوم قائمة جنوب إفريقيا.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وأعلن هوجو بروس المدير الفني قائمة "الأولاد" استعدادا للتوقف الدولي المقبل والتي ضمت 23 لاعبا.

ويلعب بيرسي تاو مع فريق الأهلي مساء الإثنين المقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

بينما بيراميدز يواجه فيوتشر مساء اليوم قبل أن يلعب أمام المصري يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري قبل التوقف الدولي.

ويستضيف منتخب جنوب إفريقيا فريق المغرب يوم 9 من شهر يونيو المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.

ويقع المنتخبان في المجموعة الحادية عشر بجوار منتخبي ليبيريا وزيمبابوي، وكان قد تم استبعاد زيمبابوي من التصفيات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي لنهائي إفريقيا

برشلونة مهتم بضم نجم المغرب

قائد ليفربول يعلق على انتقال صلاح إلى ريال مدريد

ماني يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول