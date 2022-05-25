قائمة الأهلي - بدر بانون ضمن 28 لاعبا في نهائي إفريقيا ضد الوداد

دعم بدر بانون قائمة الأهلي المغادرة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي في التاسعة مساء الإثنين المقبل أمام الوداد على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واصطحب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي 28 لاعبا.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي مطار القاهرة اليوم الأربعاء في طريقها إلى المغرب.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - بدر بانون - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم فؤاد - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية - محمد محمود - حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - صلاح محسن - حسام حسن.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز بأخر نسختين.

وسبق للأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا عشر مرات.

طالع أيضا

طريقة حصول جماهير الأهلي على تذاكر نهائي إفريقيا

الزمالك يحذر جالاتاسراي بشأن مصطفى محمد

موافقة مبدئية من اتحادي هولندا وفرنسا لإدارة مباراة القمة

خليلوزيتش يتحدث عن عادات أنهاها في منتخب المغرب