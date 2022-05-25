تقارير: برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم المغرب

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

رومان سايس - المغرب - برشلونة

يستعد نادي برشلونة لتقديم عرضا لـ رومان سايس لاعب ولفرهامبتون للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

رومان سايس

النادي : ولفرهامبتون

برشلونة

وأصبح سايس لاعبا حرا بعدما انتهى عقده مع ولفرهامبتون بنهاية الموسم الماضي.

وحسبما نشرت "موندو ديبورتيفو" فإن النادي الكتالوني يدرس فكرة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لتدعيم خط الدفاع.

وأضافت أن برشلونة معجب بجودة وخبرة صاحب الـ32 عاما لا سيما أنه أصبح لاعبا حرا.

ويرتبط اسم اللاعب أيضا بالانتقال إلى أهلي جدة بحسب صحيفة المدينة السعودية في وقت سابق.

ونوهت أن سايس طلب الحصول على مقدم العقد قبل التوقيع مع تقديم ضمانات بعدم تأخر مستحقاته المالية.

ويلعب رومان سايس ضمن صفوف ولفرهامبتون منذ 2016 قادما من أنجيه الفرنسي.

ولعب المدافع المغربي 206 مباراة بقميص ولفرهامبتون بجميع المسابقات سجل 15 وصنع 3 أهداف.

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