قائد ليفربول يعلق على تصريحات صلاح حول الانتقام من ريال مدريد

علق جوردن هندرسون قائد ليفربول على التصريحات التي أطلقها زميله محمد صلاح حول رغبته في الانتقام من ريال مدريد حين يلعب ضده نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة.

وقال هندرسون في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لقد تفهمت الأمر من وجهة نظر صلاح، لكنك لست بحاجة إلى أي دافع إضافي كلاعب أكثر من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا في حد ذاته.

وتابع "أعتقد أنه عندما تصبح ناجحا وتفوز بالألقاب، فإن ذلك يجعلك ترغب في العودة إلى منصات التتويج أكثر والقيام بذلك مرة أخرى".

وأضاف "ريال مدريد فريق من الطراز العالمي. لذلك نحن بحاجة إلى بذل 100٪ من مجهوداتنا".

وواصل "كان هذا الموسم لا يصدق بالنسبة لنا، أن يكون لديك فرصة لتحقيق الثلاثية (كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) في المباراة الأخيرة من الموسم يعد إنجازا بحد ذاته".

وشدد قائد الحمر "علينا أن ننسب الفضل إلى اللاعبين في ذلك".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

















































وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

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