قائد ليفربول يعلق على تصريحات صلاح حول الانتقام من ريال مدريد

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 17:10

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون - محمد صلاح

علق جوردن هندرسون قائد ليفربول على التصريحات التي أطلقها زميله محمد صلاح حول رغبته في الانتقام من ريال مدريد حين يلعب ضده نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة.

وقال هندرسون في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لقد تفهمت الأمر من وجهة نظر صلاح، لكنك لست بحاجة إلى أي دافع إضافي كلاعب أكثر من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا في حد ذاته.

أخبار متعلقة
كلوب عن تصريحات صلاح: لا أؤمن بفكرة الانتقام ولكني أتفهم ذلك مؤتمر صلاح عن نهائي الأبطال والبقاء مع ليفربول.. وماذا حدث بعد العودة من مصر مالك ليفربول يتحدث عن موقف ناديه من تجديد عقد صلاح صلاح ينافس رونالدو وسون على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

وتابع "أعتقد أنه عندما تصبح ناجحا وتفوز بالألقاب، فإن ذلك يجعلك ترغب في العودة إلى منصات التتويج أكثر والقيام بذلك مرة أخرى".

وأضاف "ريال مدريد فريق من الطراز العالمي. لذلك نحن بحاجة إلى بذل 100٪ من مجهوداتنا".

وواصل "كان هذا الموسم لا يصدق بالنسبة لنا، أن يكون لديك فرصة لتحقيق الثلاثية (كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) في المباراة الأخيرة من الموسم يعد إنجازا بحد ذاته".

وشدد قائد الحمر "علينا أن ننسب الفضل إلى اللاعبين في ذلك".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

طالع أيضا

طريقة حصول جماهير الأهلي على تذاكر نهائي إفريقيا

الزمالك يحذر جالاتاسراي بشأن مصطفى محمد

موافقة مبدئية من اتحادي هولندا وفرنسا لإدارة مباراة القمة

خليلوزيتش يتحدث عن عادات أنهاها في منتخب المغرب

جوردن هندرسون محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
نهائي أبطال أوروبا.. ما بين 4 سنوات غيرت الظروف والدوافع وبدلت الموقف كلوب عن تصريحات صلاح: لا أؤمن بفكرة الانتقام ولكني أتفهم ذلك مؤتمر صلاح عن نهائي الأبطال والبقاء مع ليفربول.. وماذا حدث بعد العودة من مصر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول جديد موقف مصابي ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد أنشيلوتي: أصدقائي في ميلان طالبوني بمنع ليفربول من الوصول للسابعة بنزيمة: تصريحات صلاح عن ريال مدريد؟ يمكنه أن يقول ما يشاء ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول
أخر الأخبار
لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي 21 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" 49 دقيقة | تقرير في الجول
اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان 57 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدينيو يحضر مران إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - رفع المعدل البدني واستمرار تأهيل المثلوثي وشيكابالا ساعة | الكرة المصرية
أندرلخت يعلن رحيل مدرب الفريق فينست كومباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون