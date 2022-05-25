ماني يحدد موعد حسم مستقبله مع ليفربول

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حدد ساديو ماني لاعب ليفربول موعد حسم مستقبله مع الريدز بعدما اقترب عقده من الانتهاء خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في يونيو 2023 ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق لتمديده.

وقال ماني في تصريحات لـ "سكاي سبورتس" قبل مران الفريق على ملعب ليفربول التدريبي: "سأجيب على السؤال [حول مستقبلي] بعد دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "أنا لا أقول نعم أو لا، سأجيب بعد دوري الأبطال".

وشارك ماني في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.

ويلعب السنغالي في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

ومن جهة آخرى، يسعى ليفربول في الوقت الحالي بربط أبرز لاعبيه بعقود طويلة الأجل، آخرهم محمد صلاح رغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ورفض النجم المصري تجديد تعاقده في وقت سابق مع ليفربول بحسب شبكة سكاي سبورتس حيث قدم النادي عرضا لم يكن مرضيا للاعب ولا لوكيله وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات.

وأفادت آخر التقارير أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية من الناحية المالية، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ولا يرغب ليفربول في كسر سقف الرواتب الموضوع حاليا في الفريق.

وحسم محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي متشاركا مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

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