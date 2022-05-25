خليلوزيتش: أنهيت قصص الشيشة وليالي السكُر في منتخب المغرب.. ومصطفى حجي خيب أملي

شدد وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب على أن العديد من السلوكيات بين اللاعبين قد اختفت منذ توليه المسؤولية، منها ليالي السكر حسب وصفه والمشاكل بين اللاعبين.

وأعلن خليلوزيتش عن قائمة المغرب للمعسكر القادم في شهر يونيو. (طالع التفاصيل).

وقال خليلوزيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القائمة: "لقد نجحت بالفعل في قيادة 4 منتخبات للتأهل إلى كأس العالم ولا أفهم سبب الانتقاضات التي توجه إلي ربما لأنني قبيح لقد أخبرونني بأنني رجل عجوز لا يفهم شيء في كرة القدم، قد تحدثت في ذلك الأمر مع عائلتي ومن المخزي أيضا اتهام البعض لي بإهانة بشريط فيديو كاذب".

وتابع "لم يعد هناك من قصص الشيشة والبلايستيشن وأمسيات السكر، نحن نتدرب الآن ولم يعد هناك وجود للعشائر داخل الفريق، لقد قضينا 40 يوما في كأس الأمم الإفريقية بدون مشاكل ووبخت من لم يكن يغني النشيد الوطني والآن الجميع يغنوه".

واستمر "مصطفى حجي خيب أملي كثيرا لم أكن أتوقع ذلك منه، لقد لعب لعبة مزدوجة، لم أكن أقدر سلوكه حقا لقد وثقت به، وهذا خطأي لأنني اخترته هذا شيء محزن".

وأكمل "ما أثر بي بشدة هو اتهامي بالاسائة إلى الشعب المغربي، لست شخصا وقحا أحيانا نغضب ولكنني لم أتحدث عن هؤلاء الأشخاص أبدا لأان قصتي قد بدأت في المغرب قبل 25 عاما، إنه بلد جميل".

وأضاف "لقد ناقشت العديد من الأشياء مع مزراوي خاصة اختياره لبايرن ميونيخ، لقد أعطيته حتى القليل من الماء لأرى إن كان سيشرب أنا سعيد حقا من أجله، اختايره كان جيدا وآمل أن نستفيد من وضعه الجديد".

ويستعد منتخب المغرب ليلعب مع جنوب إفريقيا وليبيريا في أول جولتين من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، كما يلعب مباراة ودية مع منتخب أمريكا استعدادا لخوض كأس العالم 2022.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الـ 11 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بجانب كل من ليبيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

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