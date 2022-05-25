بنزيمة: تصريحات صلاح عن ريال مدريد؟ يمكنه أن يقول ما يشاء

لا يرى كريم بنزيمة هداف ريال ريال مدريد مشكلة في إبداء صلاح لرأيه في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد صرح قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن رغبته في مواجهة النادي الإسباني.

وأعلن صلاح رغبته في مواجهة ريال مدريد بسبب خسارة نهائي دوري الأبطال أمامهم في 2018.

وقال بنزيمة في تصريحات لقناة Movistar: "ليفربول يعتقد أنه في وضع أفضل قبل خوض النهائي، ربما يتعقدون أنهم فازوا بالفعل بالمباراة وأن ريال مدريد ليس كما كان من قبل. قد يرون نفسهم الأفضل".

وأضاف عن تصريحات محمد صلاح "يمكنه أن يقول ما يشاء".

وواصل "ليس لدي اتجاه انتقامي من الناحية الرياضية بعد ما قاله، أنا ألعب نهائيات دوري الأبطال للفوز بها ومن أجل إسعاد الجماهير".

وأتم "لا ألعب بنية الإنتقام، الماضى انتهى ونحن نتطلع للمستقبل. محمد صلاح يقوم بعمل جيد في فريقه وهو لاعب جيد بالطبع".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ليفربول في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بباريس.

في تكرار لنهائي نسخة 1981 الذي انتصر فيه ليفربول بنتيجة 1-0 في باريس أيضا.

كما يتكرر النهائي بين الفريقين بعد نهائي 2018 حين انتصر الملكي بنتيجة 3-1 في كييف.

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رسالة من بنشرقي للجمهور