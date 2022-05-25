عودة مزراوي وتاعرابت واستمرار غياب زياش في قائمة المغرب لتصفيات كأس إفريقيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

احتفال المغرب بالهدف في شباك مصر - أمم إفريقيا

عاد نصير مزراوي المنضم حديثا لبايرن ميونيخ لقائمة المغرب التي أعلنها وحيد خليلوزيتش لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلعب منتخب المغرب مع جنوب إفريقيا وليبيريا في أول جولتين من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، كما يلعب مباراة ودية مع منتخب أمريكا استعدادا لخوض كأس العالم 2022.

وشهدت قائمة المغرب عودة نصير مزراوي بعد استبعاده منذ كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير الماضي بسبب خلافات مع خليلوزيتش، كما شهدت القائمة استمرار غياب حكيم زياش لنفس الأسباب.

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عادل تاعربت عاد أيضا للقائمة والتي غاب عنها خلال الفترات الماضية بسبب وجهات النظر الفنية.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: ياسين بونو - منير الكجوي - أنس زنيتي

الدفاع: سفيان شكلة - سامي مايي - رونمان سايس - نايف أجيرد - جواد اليميق - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - سفيان علكوش - آدم ماسينا - يحيى عطية الله

الوسط: فيصل فجر - سفيان أمرابط - أيسمن بركوك - إلياس شاعر - عادل تعرابت - عز الدين وناحي - سليم أملاح

الهجوم: سفيان رحيمي - أمين حاريت - منير الحدادي - زكريا أبو خلال - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - طارق تيسودالي

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الـ 11 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بجانب كل من ليبيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

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