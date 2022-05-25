آس: بايرن يفتح باب ريال مدريد أمام ليفاندوفسكي

فتح بايرن ميونيخ الباب مجددا أمام ليفاندوفسكي لتحقيق حلمه القديم بالانتقال لصفوف ريال مدريد وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية"

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ الصيف المقبل، ولا يرغب في تجديده بحثا عن تجربة جديدة فيما يتمسك بايرن ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده.

وفتح قرار النادي البافاري بحسب "آس" الباب حول إمكانية انتقال ليفاندوفسكي لصفوف ريال مدريد عقب نهاية عقده الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يكن الخيار الأول للمهاجم البولندي لكنه ذهب إليه بسبب وجود بنزيمة في ريال مدريد وكذلك اقتراب النادي الملكي في وقت سابق من التعاقد مع مبابي الذي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت أن الموسم المقبل قد يشهد تغييرات في وضع بنزيمة مع ريال مدريد وبقاء مبابي ضمن صفوف سان جيرمان إضافة إلى رفض بايرن التخلي عن ليفاندوفسكي لصالح برشلونة ما يفتح باب الملكي أمام هداف الدوري الألماني.

ليفاندوفسكي شارك هذا الموسم في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

صاحب الـ 33 عاما انضم إلى بايرن ميونيخ مجانا بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند في 2014.

وسجل ليفاندوفسكي 344 هدفًا في 374 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى صناعته 72 هدفًا.

وفاز ليفاندوفسكي بالدوري الألماني مع بايرن 8 مرات، بالإضافة إلى كأس ألمانيا 3 مرات، وكأس السوبر 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ومثلها لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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