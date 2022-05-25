مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول تطورات موقف تذاكر الأهلي في النهائي

كشف مصدر من الاتحاد المغربي عن تطورات طرح تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.

ويلعب الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لـ FilGoal.com: "بعد نهاية اجتماعنا اليوم مع مسئولو كاف والسفير المصري في المغرب تقرر أن تتسلم جماهير الاهلي تأشيرات وتذاكر المباراة فور وصولها لمطار محمد الخامس وأماكن تذاكر المباراة ستكون بجوار مكاتب التأشيرات داخل المطار".

وأضاف "طالبنا السفير المصري بأن يمدنا بكشف ولائحة أسماء الجماهير التي ستسافر إلى المغرب ومواعيد الرحلات وذلك لاستقبال الجماهير وتسهيل عملية دخولهم واستلام التذاكر والتأشيرات على أن يتولى أمن المطار مهمة تأمين وتنظيم الجماهير".

وتابع "نفتح عبر موقعنا الالكتروني حجز تذاكر الوداد وتم الاتفاق على أن يكون التوزيع بالتساوي بين الفريقين بالإضافة إلى حصة كاف والشركة الراعية".

وأتم "سنتابع بشكل دوري مع سفير مصر في المغرب كل التحضيرات للمباراة وسنقوم بإعداد استقبال لبعثة النادي الاهلي اليوم في مطار الدار البيضاء".

وكان الأهلي قد أعلن تعاونه مع شركتين سياحتين لتسهيل سفر الجماهير إلى المغرب لحضور نهائي دوري الأبطال.

وستتكلف رحلة اليوم الواحد إلى المغرب 14 ألف و950 جنيه والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والانتقالات إلى الملعب وقيمة التذكرة ورسوم تأشيرة المغرب.

وأعلن الأهلي بعدها تكفله بدعم كل رحلة بـ3 آلاف جنيه.

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