النني: أرسنال يستحق أن يكون على القمة.. وأريد إنهاء مسيرتي هنا

شدد محمد النني لاعب أرسنال على أن فريقه يستحق دائما أن يكون على القمة مشيرا إلى أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في النادي اللندني.

وأعلن أرسنال تجديد تعاقده مع محمد النني ليستمر مع الفريق لموسم جديد مع إمكانية التمديد لعام آخر حسب التقارير.

وقال محمد النني في تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال: "تجديد تعاقدي يعني لي الكثير لأنني تحدثت من قبل عن رغبتي، أحب هذا النادي وأشعر أنني جزء من هذه العائلة الاستمرار في هذه العائلة والنادي شيء سعيد، أنا متحمس جدا للمستقبل".

وأضاف "كانت الأمور عاطفية خلال الموسم لأنه الموسم الأخير لي ولكن في النهاية أرسنال قرر منحي عقدا جديدا لذلك فهو أمر رائع".

وأجاب عن سؤال مع من تحدث قبل اتخاذ القرار قائلا: "عائلتي وأصدقائي ولكنهم جميعا يعرفون حبي لأرسنال وكلهم قالوا لي "نحن نعلم أنك ستبقى حتى ولو حصلت على عروض أخرى لخوض تحد جديد، يجب أن تستمر هنا".

وواصل "تحدثت مع إيدو أولا عندما أخبرني برغبة النادي في منحي عقدا جديدا وكان الحديث إيجابيا للغاية وكنت سعيدا للغاية لسماع ذلك منه ثم تحدثت مع المدرب".

وتابع "دائما أتحدث مع أرتيتا لأعرف ماذا يريد مني ولكي أظهر تقديري له على ثقته بي، أخبره أنني سأفعل ما يريد دائما داخل الملعب. كان رائعا أن أسمع منه رغبته في استمراري مع الفريق".

واستكمل "أرسنال واحد من أفضل الأندية في العالم وجماهيره رائعة دائما ما تدعم الفريق، أريد أن أنهي مسيرتي هنا".

واستطرد "يحدث بعض التغيرات في قوام الفريق كل موسم، أنا أقدم لاعب في الفريق الآن، عندما لا ألعب بشكل مستمر فدوري يتغير لكي أساعد باقي اللاعبين سواء من يشاركون أم لا وتدفعهم للتدرب بشكل أفضل وأن أكون في قمة تركيزي حتى يحتاجني المدرب".

وأردف "أتعامل مع أرسنال كالعائلة، وفي العائلة يجب جميعا أن نساعد بعضنا البعض بكل ما يمكننا فعله".

وأتم "طموحي في المستقبل؟ أريد أن أظهر بأفضل شكل ممكن لمساعدة فريقي، أرسنال يستحق أن يكون على القمة وأريد أن أساعد في وصوله إلى ذلك. الكل يريد أن يتواجد في دوري أبطال أوروبا وأن يفوز بالدوري وهو ما يجب أن نحاول جميعا فعله".

وانتقل محمد النني لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في أغلب فترات الموسم قبل أن يحقق عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة توماس بارتي خصوصا أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشارك النني في 14 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.