حوار في الجول - مهاب ياسر: فضلت الزمالك عن أمريكا.. وأريد الفوز بجميع البطولات

شدد مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك في كرة السلة على جاهزية فريقه للعودة إلى تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الزمالك عن عودة نجمه الشاب مهاب ياسر بداية الشهر الجاري بعدما وقع عقدا مع الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال ياسر في حواره مع FilGoal.com: "تجربتي مع الاحتراف جاءت عقب التتويج بلقب بطولة إفريقيا حيث حظيت بمتابعة مدربي في الجامعة بأمريكا أوليفير وكان لدي هدف تحقيق البطولة والحصول على عرض جيد وهذا ما حدث".

وأضاف "حصلت على خبرات كبيرة خلال السنة التي لعبتها في أمريكا خاصة النظام والتطور المستمر بعدما قضيت فترة صعبة في البداية".

وعن كواليس عودته للزمالك قال: "منذ شهر تحدث معي مسؤولي الزمالك ونجحت في التوصل إلى اتفاق مع جامعتي بالعودة".

وأوضح " الجامعة أخبرتني في حالة توقيع عقد مع الزمالك والمشاركة فالبطولة الإفريقية لن يحق استكمال مشواري هناك، لكني فضلت العودة إلى بيتي عن الاحتراف في أمريكا. أريد حصد جميع البطولات مع الفريق".

وكشف "تلقيت عرضا من جالاتا سراي التركي عن طريق وكيلي ولكن الأولوية بالنسبة لي كان العودة للزمالك والخيار الثاني كان البقاء في الجامعة".

وعن المشاركة في البطولة الإفريقية شدد "نركز بقوة من أجل تحقيق بطولة إفريقيا مجددا والفريق تم تدعيمه بشكل جيد وبمحترفين على أعلى مستوى ولدينا هدف إسعاد جمهور الزمالك بعد موسم غير موفق".

وواصل "وجود 4 محترفين بجانب أنس اسامة وعناصر الخبرة في الفريق مع التجانس يمثل دفعة قوية خلال البطولة، كان لدي رغبة في اللعب بمصر وسط الجمهور لكن يمكننا التعويض في رواندا خاصة أن البطولة الحالية لا يوجد بها حجر صحي وإجراءات مشددة مثل البطولة الماضية ما يسهل مهمتنا وتركيزنا خلال المباريات".

وأردف "الزمالك مرشح بقوة لتحقيق البطولة وأرى أن عديد من الفرق تخشى مواجهته وتحدث معي أكثر من لاعب بفرق مختلفة".

مشوار المنتخب وتطوير اللعبة في مصر

مهاب ياسر يرى أن المنتخب الوطني لكرة السلة يملك فريق قوي ومميز ولكنه بحاجة إلى بعض النقتط للوصول إلى مستويات أعلى والمشاركة في كأس العالم.

وقال ياسر عن المنتخب: "نحتاج إلى النظام من أجل تطوير كرة السلة في مصر هذا الفرق بيننا وبين اللعبة في أمريكا، هناك كل شيء منظم من البداية حتى النهاية".

وأضاف "تجنيس لاعب محترف مع عودة اللاعبين من الخارج أمثال أنس أسامة وعاصم مرعي هيمثل إضافة كبيرة للمنتخب وأرى أن فرصتنا جيدة خلال الفترة المقبلة في التأهل لكأس العالم".

وأوضح "اتحاد السلة يبذل مجهودات لتجنيس ديواريك سبنسر محترف المصرية للاتصالات وأرى أنه لاعب مميز كذلك إدجار سوسا لاعب الزمالك".

وواصل "المنتخبات الآخرى مثل السنغال لديها محترفين في اليوروليج وNBA، منتخبنا محتاج زيادة عدد المحترفين ومع وجود مدرب مميز مثل روي والجهاز المساعد ممكن بسهولة نتأهل إلى كأس العالم".

وعن مباراه التاريخية مع منتخب مصر أمام غينيا قال: "كان لدي حلم بالتأهل رفقة منتخب مصر إلى كأس العالم لكن لم نوفق لظروف إصابات 9 لاعبين ولكني في هذة المبارة سجلت 42 نقطة وهذا أعلى عدد نقاط سجلته في مسيرتي، وكان بحضور والدي وفي أول مباراة بقميص منتخب مصر".

وتحدث عن البطولة الأهم في مسيرته "بطولة إفريقيا الأهم في مسيرتي نظرا لصعوبة المنافسة ومنحتني تغيير كبير في عقليتي وشخصيتي قبل المستوى الفني، أيضا الفوز بلقب الدوري 2019 كان صعبا للغاية لصغر سني آنذاك (16 عاما)".

حكايته مع كرة القدم

فجر مهاب ياسر مفاجآة بشأن بدايته مع ممارسة الرياضة وكشف عن تحوله من مهاجم ببراعم الزمالك إلى لاعب كرة سلة.

وقال ياسر: " مارست كرة القدم في البداية بعمر 8 سنوات ولكن عائلتي معظمها لعب كرة السلة ووالدي كان مدربا ولم يكن راضيا عن قراري، وتحولت إلى كرة السلة. لم أكن سعيد في البداية لكن مع الدعم النفسي وجدت نفسي في اللعبة".

وأوضح "أعتقد أني كنت مهاجما مميزا في كرة القدم وأتذكر من جيلي محمد بيسو وماجد هاني. أحببت طريقة لعب شيكابالا وعالميا البرازيلي رونالدينيو".

واختتم بتوجيه رسالة لجمهور الزمالك قائلا: سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي وهدفي مساعدة الفريق وتحقيق بطولة إفريقيا وأعد السنة المقبلة بمستوى ونتائج مختلفة وتحقيق جميع البطولات".

اختيارات مهاب ياسر

ناديه المفضل في NBA : دالاس مافيريكس

لاعبه المفضل: جيمي بتلر

أفضل لاعب في مصر: أنس أسامة

أفضل مدافغ في مصر: عمر هشام

أفضل محترف لعب معه: والتر هودج

لاعب يتمنى اللعب معه: أحمد عادل (دولا) وإسماعيل أحمد

أفضل مباراة: المنستير التونسي بنهائي بطولة إفريقيا

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