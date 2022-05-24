إنجاز تاريخي جديد.. ميار شريف إلى الدور الثاني في رولان جاروس

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

ميار شريف

تأهلت ميار شريف إلى الدور الثاني لبطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد.

وفازت شريف بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تحسم المباراة في المجموعة الثانية بنتيجة 7-5.

وباتت ميار شريف أول مصرية على مر التاريخ تصل إلى الدور الثاني في بطولة رولان جاروس.

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وتلعب شريف في الدور المقبل أمام الفائزة من مباراة الأمريكية كلير ليو المصنفة 75 والسلوفينية تامارا المصنفة 25.

وسبق لـ شريف الوصول للدور الثاني في إحدى بطولات الجراند سلام وهي أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وكانت اللاعبة المصرية قد حققت أول إنجازاتها الكبيرة بالوصول إلى الدور الرئيسي لـ رولان جاروس في نسخة 2020 لكنها خسرت بصعوبة بالغة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وقفزت شريف مؤخرًا إلى التصنيف 49 عالميًا، لتكون أول مصرية تدخل أول 50 مركزًا في التصنيف.

وفازت شريف هذا الموسم ببطولة كارلشروه الألمانية للموسم الثاني على التوالي.

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