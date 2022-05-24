عودة ديانج وحمدي وياسر لتدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابة

شارك أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ‏مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب ‏نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأجرى ديانج أشعة رنين قبل مباراة إنبي الماضية في الدوري، وجاءت النتائج مطمئنة وأكدت ‏سلامته وتعافيه من الكدمة التي تعرض لها، وشارك اللاعب اليوم في المران الجماعي ليؤكد ‏جاهزيته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعاد أيضا الثنائي حمدي فتحي لاعب الوسط والمدافع ياسر إبراهيم للمشاركة في مران الأهلي بعد التعافي من الإصابة.

وشارك حمدي فتحي في مران الأهلي بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض ‏وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة وفاق ‏سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.‏

وتتوجه بعثة الأهلي غدًا إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مباراة الوداد ‏المقرر لها مساء 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي رحلة الفريق لتحقيق ‏اللقب الحادى عشر في تاريخ النادي.‏

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ‏ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

طالع أيضا

أنشيلوتي يعلق على تصريحات صلاح

مدرب جديد في الدوري المصري

مرتضى: التفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي

كورتوا يوضح كيف درس صلاح