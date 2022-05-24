حجازي بعد خسارة كلاسيكو الهلال: أمامنا 3 نهائيات.. ونستحق لقب الدوري السعودي

شدد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة على أن فريقه أمامه 3 جولات بمثابة نهائيات لا بديل عن الفوز خلالها عقب الخسارة من الهلال.

وأنعش الهلال آماله في التتويج بالدوري السعودي بعد تحقيقه الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة الـ 27 من المسابقة.

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية لقنوات "SSC TV" السعودية: "نتيجة لم نكن نتمناها بحثنا عن الفوز والمضي خطوة نحو حسم الدوري الذي نستحقه بعد المشوار الطويل خلال الموسم الحالي".

وأضاف "الفترة المقبلة 3 مباريات بمثابة نهائيات بالنسبة لنا ولا بديل عن الفوز خلالها لضمان اللقب".

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الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة الـ 58 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 61 بفارق ثلاث نقاط قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وواصل "كنا الأفضل بالشوط الأول وتقدمنا في النتيجة لكن الهلال تفوق في الشوط الثاني واستغل الفرص التي أتيحت له، ولكني أثق في التعويض خلال الجولات المقبلة".

وشهد تشكيل الاتحاد عودة أحمد حجازي للمرة الأولى بعد غيابه منذ إصابته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلعب الاتحاد في مباراته المقبلة مع الطائي يوم الأحد المقبل خارج ملعبه، بينما سيستضيف الهلال فريقه أبها على ملعبه في نفس اليوم.