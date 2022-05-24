بنشرقي: قريبا ستعرفون الحقيقة الكاملة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

وجه أشرف بنشرقي لاعب الزمالك رسالة إلى الجمهور وذلك بسبب ارتباط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب اللاعب المغربي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الكل يتحدث ولكن لا أحد يعرف الحقيقة".

وأضاف "ولكن قريبا سوف تعرفون الحقيقة الكاملة، شكرا لتفهمكم".

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FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بنشرقي. (طالع التفاصيل)

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك لـFilGoal.com أنه لا يستطيع أن يلوم بنشرقي إذا دخل في مفاوضات مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

من جانبه شدد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي على أن كل الأخبار التي أشارت إلى توقيع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك على عقود انضمامه للقلعة الحمراء غير صحيحة.

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزمالك.

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف الزمالك في 2019 قادما من الهلال السعودي.

وفي الموسم الجاري لعب بنشرقي مع الزمالك 23 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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