ماركا تكشف كلمة السر وراء إقناع الخليفي لـ مبابي بالتجديد

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

5 لقاءات مع صحف مختلفة ومؤتمر صحفي ولا يزال الجميع في حيرة حول كيفية إقناع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي بالبقاء في الفريق.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقرر كيليان مبابي تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد)

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كلمة السر وراء بقاء مبابي في باريس، هو أنتيرو هنريكي المدير الرياضي السابق للفريق.

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وأضافت الصحفية أن هنريكي تجمعه علاقة وثيقة بعائلة مبابي، الأمر الذي يبدو أنه استغله الخليفي لإقناع النجم الفرنسي للاستماع إلى عرضه الأخير.

وذكرت أن وجود هنريكي في العملية جعل أسرة مبابي تعيد التفكير في الأمور بعدما أقنعهم بالمشروع الرياضي للفريق الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن العامل الاقتصادي لم يكن حاسما في الصفقة، حيث كان العرضان من مدريد وباريس سان جيرمان متشابهين وإدارك مبابي بمشروع النادي عن طريق هنريكي أقنعه بالبقاء.

وعلى الجانب الآخر، أدلى الخليفي بتصريح لـ "سي إن إن" اليوم الثلاثاء قائلا: "ستكون هناك تغييرات كثيرة، هناك إعلان في نهاية الأسبوع، حقبة جديدة ستقام في النادي".

طالع مؤتمر مبابي الصحفي بالكامل

بينما مبابي صرح في المؤتمر الصحفي لتجديد عقده: "هناك مشروع رائع هنا في باريس سان جيرمان ولا أعلم ما سيحدث مع ريال مدريد مستقبلا، اتخذت قراري الأسبوع الماضي ولم أخبر به زملائي في الفريق أردت أن يكون سريا".

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