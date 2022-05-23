مبابي يتحدث عن سبب اختيار التجديد لـ سان جيرمان.. ورسالة إلى جمهور ريال مدريد

الإثنين، 23 مايو 2022 - 16:05

كتب : FilGoal

مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن أسباب تفضيله التجديد مع ناديه وعدم الرحيل إلى ريال مدريد.

وأقام باريس سان جيرمان مؤتمرا صحفيا لمبابي وناصر الخليفي رئيس النادي للحديث عن تجديد اللاعب.

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025.

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وقال مبابي في المؤتمر الصحفي: "أفضل اختيار ممكن هو خياري".

وعن حقيقة تدخله في أمور فنية وفقا للتعاقد كشف مبابي "أنا أحب كرة القدم أناقش كرة القدم ولكن لن أتجاوز دوري كلاعب كرة قدم".

وأضاف "قصتي هنا مع باريس سان جيرمان لم تنته على المستوى الشخصي والجماعي، تمكنت من كسب احترام زملائي وخصومي على أرض الملعب".

وشدد مبابي "القرار الذي اتخذته كان صعبا ولدي أهداف وهي الفوز بالألقاب وأنا سعيد بقراري".

وأوضح النجم الفرنسي "الجميع يعرف أن رغبتي كانت المغادرة في العام الماضي، وباعتباري فرنسيا لم يكن ممكنا مغادرة بلدي بتلك الطريقة، ففي العام الماضي كنت أعتقد أن باريس سان جيرمان ليس المكان الأفضل وبعد ذلك غيرت رأيي وأرى أنه المكان الأفضل لي الآن".

وكشف مبابي "هناك مشروع رائع هنا في باريس سان جيرمان ولا أعلم ما سيحدث مع ريال مدريد مستقبلا، اتخذت قراري الأسبوع الماضي ولم أخبر به زملائي في الفريق أردت أن يكون سريا".

وبالحديث عن ريال مدريد قال: "لدي الكثير من الاحترام لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بعد اتخاذ قراري وأبلغته بقراري شخصيا".

ووجه مبابي رسالة إلى جماهير ريال مدريد قائلا: "أريد أن أشكرهم، لم أضع قميصهم ولكن لابد أن يتحلى الشخص برد الجميل".

وتابع "عليهم التحلي بالموضوعية وتفهم رغبتي بالبقاء في بلدي وهدفي أن أشرف بلدي وأصعد بها لأعلى المراتب عن طريق باريس سان جيرمان".

واختتم مبابي تصريحاته بالحديث عن المثار حول حقوق الصور قائلا: :فقط قلت رأيي فأنا أريد أن أدير مسيرتي بالشكل المناسب لي، ولا أريد إحداث ثورة في كرة القدم".

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