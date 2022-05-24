نهائي إفريقيا - خطوة إيجابية في سفر جماهير الأهلي إلى المغرب

أعلنت شركة لاكي تورز أن حصول جماهير الأهلي على التأشيرة سيكون عند الوصول للمغرب.

ويلتقي الأهلي مع الوداد على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شركة لاكي تورز هي واحدة من شركتين أعلن الأهلي إسناد مهمة سفر الجماهير لهما.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: "شركة لاكي تورز تعلن أنه تم التنسيق والاتفاق على حصول مشجعي النادي الأهلي على تأشيرة دخول المغرب عند الوصول إلى مطار محمد الخامس الدولي، وذلك بإخطار مسبق من الشركة".

وأعلن الأهلي في وقت سابق دعم رحلات اليوم الواحد لجمهوره إلى المغرب لحضور نهائي إفريقيا بواقع 3 آلاف جنيه عن كل فرد.

وستتكلف رحلة اليوم الواحد إلى المغرب 14 ألف و950 جنيه والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والانتقالات إلى الملعب وقيمة التذكرة ورسوم تأشيرة المغرب. قبل أن يتم تخفيضها إلى 11 ألف و950 جنيه.

كما تتوفر رحلة أخرى لمدة 4 أيام 3 ليالي بقيمة 18 ألف جنيه.

وكان الخطيب قرر "تشكيل لجنة تضم كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي خالد مرتجي أمين الصندوق وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص".

كما كلف الخطيب كل من "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي قبل موعد المباراة النهائية لدوري الأبطال. والتي أعلن كاف عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم".

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