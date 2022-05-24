مران الأهلي - عودة السولية ومحاضرة بالفيديو من موسيماني

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 19:16

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية

شارك عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ‏الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك السولية في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة ‏الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وتعافيه من ‏الإصابة التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة ‏الماضية.‏

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وكان الأهلي حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب ‏المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، ونجح خلالها ‏الأهلي في تحقيق الفوز 2-1.‏

وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على ‏مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.‏

وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏

وخاض محمد عبد المنعم تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه تمهيدًا للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة ‏الضامة.‏

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