مران الأهلي - عودة السولية ومحاضرة بالفيديو من موسيماني
الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 19:16
كتب : حسام نور الدين
شارك عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الاثنين المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
وشارك السولية في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.
وكان الأهلي حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، ونجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز 2-1.
وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.
وخاض محمد عبد المنعم تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تمهيدًا للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.
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