مران الأهلي - عودة السولية ومحاضرة بالفيديو من موسيماني

شارك عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ‏الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وشارك السولية في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة ‏الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وتعافيه من ‏الإصابة التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة ‏الماضية.‏

وكان الأهلي حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب ‏المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، ونجح خلالها ‏الأهلي في تحقيق الفوز 2-1.‏

وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على ‏مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.‏

وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏

وخاض محمد عبد المنعم تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه تمهيدًا للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة ‏الضامة.‏

طالع أيضا

أنشيلوتي يعلق على تصريحات صلاح

مدرب جديد في الدوري المصري

مرتضى: التفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي

كورتوا يوضح كيف درس صلاح