نهاية المسلسل.. كيليان مبابي يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان

بعد عام كامل من الجدل، أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن تجديد تعاقده مع نجم هجومه كيليان مبابي.

وتم تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات، لينتهي في صيف 2025، بحسب ما ذكرته قنوات "بي إن سبورتس".

وبدأ باريس سان جيرمان حملته الترويجية للخبر الأبرز في سوق انتقالات الصيف بفيديو يظهر مبابي وهو يقول: "هنا باريس".

وقبل مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام ميتز، تقدم مبابي وأعلن قراره أمام جماهير ملعب حديقة الأمراء وسط هتافات صاخبة.

وقال مبابي: "أنا سعيد للغاية بمواصلة المغامرة والبقاء هنا في فرنسا وباريس مدينتي".

واختتم "أتمنى أن أتمكن من الاستمرار في فعل أكثر ما أحب فعله: لعب كرة القدم والفوز بالبطولات معكم".

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: "إنها لحظة استثنائية في تاريخ النادي. مبابي الآن بات حجر الأساس في مشروع النادي لسنوات مقبلة داخل وخارج الملعب".

واختتم "أنا فخور وسعيد للغاية. نحن نوشك على فتح أجمل صفحات تاريخنا".

بداية المسلسل

عقد مبابي كان ينتهي في 30 يونيو 2022، أي بعد شهر وبضعة أيام من الآن، ولكن القصة بدأت تأخذ إطارها الرسمي قبل قرابة عام.

طوال الصيف الماضي كان ريال مدريد الإسباني يطارد الجوهرة الفرنسية، وخاض بالفعل بعض جولات التفاوض مع إدارة النادي الفرنسي، ولكن باءت جميعها بالفشل.

طوال الوقت كان ريال مدريد يبدو صاحب الأفضلية، فهو يمكنه الضغط والحصول على اللاعب بثمن لا يوازي حجم قدراته والسنوات العديدة المنتظرة منه في عالم كرة القدم، وإلا فإن باريس سان جيرمان يظل مهددا بفقدانه مجانا في صيف 2022، كما كان يحق له التوقيع مجانا اعتبارا من بداية شهر يناير.

إلا أن الحقيقة لم تكن أبدا بهذه البساطة..

ذروة التمسك

في الأول من سبتمبر الماضي، كشفت عدة وسائل إعلام عالمية عن عرض خرافي قدمه ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من ميركاتو الصيف، وصلت بعض تقديراته إلى ما يقارب 200 مليون يورو.

صفقة لو تمت كانت ستجعل مبابي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد زميله نيمار نجم باريس سان جيرمان، الذي انتقل من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

وبالتأكيد كانت ستجعله أغلى لاعب ينتقل في ظروف مشابهة: قبل نهاية عقده بعام واحد.

بحسب شبكة "إي إس بي إن".. جولات التفاوض هذه بدأت بعرض قيمته 160 مليون يورو، رفضه باريس على الفور، فرفع ريال مدريد عرضه إلى 170 مليون يورو + 10 مليون كمتغيرات إضافية، ما يرفع القيمة الإجمالية لهذه الصفقة إلى 180 مليون يورو.

رد باريس؟ لم يرد على هذا العرض من الأساس.

مخاوف تحققت لاحقا

لماذا عرض ريال مدريد كل هذه الأموال رغم إمكانية التوقيع مع اللاعب بالمجان في يناير؟

بحسب "إي إس بي إن".. كان الملكي يخشى أنه إذا لم يتمكن من إنجاز الاتفاق في الصيف، سيقع مبابي تحت ضغوط كبيرة من أجل تجديد العقد.

ليست فقط ضغوط من إدارة باريس سان جيرمان أو ربما حتى ما يفوقها، بل أيضا من زملاء مؤثرين بحجم نيمار وليونيل ميسي وحتى قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس.

وبالفعل، اكتنف الغموض التام هذه المسألة من سبتمبر 2021 وحتى الأيام القليلة الماضية..

تضارب تام

حالة من الشد والجذب الإعلامي استمرت لأشهر متصلة، والصوت الأعلى كان من نصيب أن ريال مدريد قد أبرم الاتفاق بالفعل مع مبابي، وأن الأمر ينتظر نهاية الموسم لمجرد الإعلان.

في السادس عشر من مايو الجاري فاز مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وبكلمات مقتضبة للغاية رفض مبابي الكشف عن قراره المستقبلي، معلنا أنه يفضل الانتظار إلى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، ومعللا ذلك بأنه لا يريد تكرار الخطأ الذي ارتكبه حين أعلن قرار رحيله عن موناكو مبكرا في المرة السابقة.

زميله ماركينيوس أشار إلى علمه بقرار مبابي، متمنيا له التوفيق في "الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام المقبل أيضا"..

حتى وقت قريب واصلت الأنباء تضاربها، فقبل 4 أيام أعلن موقع "جول" العالمي أن مبابي توصل بالفعل لاتفاق مع ريال مدريد، وسيتم الإعلان عنه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين الملكي وليفربول في 28 مايو.

النهاية

وبينما كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن القرار صباح الغد -الأحد 22 مايو- تصاعدت وتيرة الأنباء، مؤكدة أن باريس سان جيرمان نجح في المهمة التي تطلبت منه عاما كاملا.

ذكر موقع "يوروسبورت" في نسخته الإسبانية تفاصيل العرض الخرافي، الذي يمنح مبابي 300 مليون يورو كمكافأة توقيع على العقد الجديد، و100 مليون يورو سنويا، بالإضافة لحصوله بشكل كامل على العائد من حقوق استغلال صورته.

وروى التقرير ذاته أن مبابي تعرض لضغوط شديدة كي لا يغادر فرنسا، نظرا لكونه شخصية هامة في قيمة نابليون بونابرت وشارل ديجول وآلان بروست "سائق الفورمولا 1" وزين الدين زيدان.

في السياق ذاته أكدت ذكر موقع "ذا أثليتك" أن باريس سان جيرمان وافق على تقليص مدة العقد من 5 سنوات إلى 3 فقط لإقناع مبابي بالبقاء.

وصباح اليوم -السبت- خرجت صحيفة "ليكيب" الفرنسية لتؤكد موافقة مبابي أخيرا على جميع ما سبق، واستمراره في حديقة الأمراء حتى عام 2025، ليكتب الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل.. حتى الان على الأقل.

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