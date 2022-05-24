تفوق على جوارديولا مرتين - كلوب مدرب العام في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بفوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

تفوق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ليفوز بجائزة مدرب العام في الدوري الإنجليزي.

وتنافس يورجن كلوب مع بيب جوارديولا وتوماس فرانك وباتريك فييرا وإيدي هاو على الجائزة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها كلوب بالجائزة بعد موسم 2019-2020.

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السير أليكس فيرجسون هو أكثر المتوجين بلقب الجائزة التي بدأت في موسم 1993-1994 برصيد 12 مرة.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

وبعدها بقليل، توج يورجن كلوب بجائزة السير أليكس فيرجسون لأفضل مدرب في العام من رابطة المدربين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته.

ويستعد يورجن كلوب مع فريقه ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل 28 مايو.

يذكر أن كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي هو من فاز بجائزة لاعب الموسم من البريميرليج.

وتوج زميله فيل فودين بجائزة أفضل لاعب شاب.

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