اتصالات بين أشرف صبحي ووزير الرياضة المغربي والخطيب للتنسيق بينهم قبل نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 23:04

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وزير الرياضة - محمود الخطيب رئيس الأهلي

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري اتصالات مع نظيره المغربي، وياسر عثمان سفير مصر في المغرب لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بوصول بعثة الأهلي إلى الدار البيضاء من أجل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أشرف صبحي: "كل التقدير لجهود السلطات المغربية على التعاون المثمر فى إنهاء اجراءات استضافة بعثة وجماهير الأهلى وتهيئة الأجواء قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا".

وتواصل وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس الأهلى للاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال التواجد بالمملكة المغربية استعداداً لخوض نهائي البطولة ضد فريق الوداد، وجاهزية الاستقبال بفندق الإقامة، وإتاحة ملعب التدريب وفق متطلبات الفريق، وكل التجهيزات الخاصة باستضافة البعثة.

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وفى سياق متصل، بحث الدكتور أشرف صبحى مع السفير المصرى بالمغرب تطورات الاتفاق مع الجانب المغربي بشأن وصول جماهير النادى الأهلى إلى المملكة المغربية يوم المباراة لدعم وتشجيع ناديهم، متطلعاً لإنهاء إجراءات حصول الجماهير المصرية على تأشيرات الدخول للمغرب بكل يسر، وتحديد مسار تحركهم من المطار إلى ملعب المباراة حتى العودة عقب انتهاء المباراة استعداداً لمغادرة الأراضى المغربية.

ولفت أشرف صبحى إلى تميز العلاقات القائمة بين مصر والمغرب، والروابط الأخوية التى تجمع شعوب البلدين، مؤكداً ثقته فى حسن ضيافة واستقبال بعثة الفريق الأهلى وجماهيره بدولة المغرب الشقيقة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى نظيره المغربى، والسفير المصرى بالمغرب، والسلطات المغربية على التعاون المثمر، والحرص على نجاح نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى المباراة التى سيتابعها الملايين من مختلف دول العالم.

وأعرب صبحى عن تطلعه بمشاهدة مباراة قوية يقدمها فريقا الأهلى والوداد بالشكل الذي يليق بختام أكبر بطولة فى كرة القدم على مستوى منافسات الأندية داخل القادة الإفريقية، وأن تسود المباراة أجواء إيجابية داخل ملعب المباراة وفى المدرجات وسط الجماهير المؤازرة للفريقين.

وتمنى وزير الرياضة كل التوفيق للاعبي النادى الأهلى والجهاز الفنى فى تقديم أداء مميز يعبر عن شخصية حامل لقب البطولة، والفوز فى المباراة فى إنجاز جديد يسطره لاعبو الأهلى بتحقيق اللقب رقم 11 فى تاريخ النادى فى منافسات دورى أبطال إفريقيا.

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