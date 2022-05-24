مبابي: التقيت بـ ليفربول عندما كنت في موناكو.. ولم أتحدث عن المال مع بيريز أو الخليفي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 01:09

كتب : FilGoal

مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

أوضح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان حقيقة اهتمام ليفربول بالتعاقد معه قبل التجديد مع النادي الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد).

وتحدث مبابي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال : "نعم، لقد تحدثت إلى ليفربول لأن الأحمر هو اللون المفضل لأمي وأمي تحب ليفربول".

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وأضاف "التقينا بهم قبل بضع سنوات، عندما كنت في موناكو، إنه ناد رائع، نتحدث معهم الآن قليلا، لكن ليس كثيرا".

وتابع "في النهاية كان الأمر بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، الجميع يعرف ذلك".

طالع مؤتمر مبابي الصحفي بالكامل.

وبسؤاله عن هل ما زال حلمك أن تلعب مع ريال مدريد يوما ما، قال: "اعتقد أنه من عدم الاحترام أن أقول إن حلمي هو أن ألعب لريال مدريد بعد توقيع عقدي قبل أيام قليلة".

وعن تجديده بسبب المال، علق قائلا: "أنا حزين بعض الشيء لأنني منذ أن بدأت لعب كرة القدم أظهرت للجميع أنني أتحلى بالصبر، لطالما تحدثت عن كرة القدم والألقاب والمباريات المهمة، لا أتحدث أبدا عن المال".

وأكمل "تحدثت مع الجميع في ريال مدريد ومع باريس سان جيرمان، لم أتحدث أبدا عن الأموال مع فلورنتينو بيريز أو مع ناصر الخليفي، تحدث محاميي قليلا عن المال، كما فعلت والدتي، لكنني لم أفعل".

وأتم "أحب أن أتحدث على ما يدور على أرض الملعب، أموالي تذهب إلى حسابي، أنظر إليها قليلاً لكني لا أهتم، أنا هنا للفوز بالألقاب وإظهار أنني الأفضل وأن أكون سعيدا".

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