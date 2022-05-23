فابيو كارفاليو.. نحو إضافة المزيد من الذكاء في وسط ليفربول

الإثنين، 23 مايو 2022 - 22:54

كتب : محمود ضياء

فابيو كارفاليو

"يتمتع بموهبة طبيعية، وعندما تكون لديك موهبة طبيعية فهذه هي أول خطوة كبيرة للوصول إلى القمة".

ماركو سيلفا مدرب فولام يعطيك فكرة بسيطة عما ينتظره ليفربول من لاعبه الجديد فابيو كارفاليو.

صفقة تأخرت ستة أشهر مع اقتراب ليفربول من الاتفاق مع فولام يناير الماضي ولكنها تمت الآن.

أخبار متعلقة
ألميدا: افتقدنا الفاعلية المناسبة لتسجيل الأهداف.. وسعيد بمستوى اللاعبين مدرب الجونة: التعادل مع فاركو كان عادلا.. والتوقف الدولي سيكون مفيدا لنا استعدادا لـ نهائي إفريقيا.. الكشف عن موعد وصول بعثة الأهلي إلى المغرب لاعبو مانشستر سيتي يكشفون كواليس 14 دقيقة مجنونة قبل حسم لقب الدوري

من هو فابيو كارفاليو؟

Liverpool's deal for Fulham's teenage Portuguese midfielder Fabio Carvalho is 'close' - report - Eurosport

السن: 19 عاما

الطول: 170 سم

القدم المفضلة: اليمنى

الجنسية: برتغالي

المركز: لاعب وسط مهاجم - صانع ألعاب

ماذا قدم هذا الموسم: 11 هدفا وثماني تمريات حاسمة في 38 مباراة

ماذا سيضيف لـ ليفربول؟

How Liverpool FC Target Fabio Carvalho Was Discovered And What The Man Who Found Him Did Next

يلعب ماركو سيلفا مع فولام بطريقة 4-2-3-1 أو 4-3-3، ويتواجد كارفاليو في مركز صانع الألعاب مع الأولى أو لاعب الوسط المتقدم في الثانية.

يحب كارفاليو السيطرة على الكرة وتوزيع اللعب، التحرك في المساحات بين الخطوط ولعب التمريرات غير المتوقعة.

أبرز ما عُرف عن وسط ليفربول كلوب هو الضغط بشكل جنوني واللعب البدني القوي وهو ما يجيده لاعب الريدز الجديد ولكن مع إضافة هامة.

عانى ليفربول من غياب اللاعب القادر على لعب التمريرات غير المتوقعة واللعب بطريقة أكثر ذكاء وإخراج الفريق من الضغط طوال فترة يورجن كلوب حتى التعاقد مع تياجو ألكانتارا وانسجامه مع الفريق بعد ذلك.

يفضل ابن الـ19 عاما الاعتماد على التمريرات القصيرة والتحكم في اللعب بشكل دائم ولكنه في نفس الوقت يجيد لعب التمريرات الطولية.

73% من تمريرات كارفاليو هذا الموسم جاءت قصيرة مقابل 7% تمريرات طولية و20% تمريرات متوسطة.

Liverpool are 'far from finishing the book' - Klopp vows to 'write more chapters' - Liverpool FC - This Is Anfield

حال الحاجة لذلك، يمكن لـ كارفاليو أن يتقدم للتحرك في ضهر دفاعات الخصوم، استلم الكرة 99 مرة داخل منطقة جزاء الخصم في 2078 دقيقة لعب هذا الموسم.

يجيد دائما التحرك بشكل مستمر بكرة وبدون الكرة لمنح زملائه خيار التمرير.

يمكن أن ترى ذلك في هدفه الأول أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي قبل هبوط فولام الموسم قبل الماضي.

ضربة ركنية تسلمها كارفاليو ليمرر إلى أدارابيويو الذي مررها إلى أونوماه، وقتها كان لاعب ليفربول الجديد يتحرك في المساحة التي خُلقت ليستلم الكرة ويتوغل ويسدد في الشباك.

يمتلك كارفاليو الجرأة للاختراق من الطرفين أو العمق، وإذا أتيحت له المساحة سيحدث ضررا كبيرا للخصم مع تفضيل للاختراق من الطرف إلى العمق.

يمكنك أن ترى ذلك في صراخ بيب جوارديولا أثناء مواجهة مانشستر سيتي وفولام نحو كايل ووكر لكي يضيق الخناق على كارفاليو دون ترك المساحات

ألم يمنحك هذا فكرة كاملة عن أسلوب لعب كارفاليو؟

يتشابه أسلوب لعبه بوضوح مع فيليب كوتينيو أثناء تواجده مع ليفربول.

ما يميز كارفاليو عن كوتينيو حتى الآن هو لياقته البدنية الأعلى والسرعة.

بنية كارفاليو الجسدية ستحتاج لبعض التحسن والقوة بالطبع ولكنها لن تكون مشكلة بالنظر لقوة لاعبي ليفربول مع طاقم معدين بدنيين على مستوى عال.

بينما يحتاج ابن الـ19 عاما لمزيد من دقة التسديد لنرى أهدافا شبيهة بما سجلها كوتينيو.

أرقام الموسم

Jurgen Klopp insists Liverpool will go after failed target Fabio Carvalho in the summer

سدد كارفاليو 70 مرة في الموسم الماضي بمعدل 2.53 تسديدة في المباراة، كان 55 منها من داخل منطقة الجزاء.

سجل كارفاليو 9 أهداف من نسبة أهداف متوقعة 7.3، وهو ما يعني قدرته على تسجيل أهداف من وضعيات صعبة أو نسبة تسجيلها قليلة.

صنع كارفاليو 52 فرصة، بمتوسط 1.88 فرصة كل 90 دقيقة.

معدل الأهداف المتوقعة لـ كارفاليو وصل إلى 0.32 كل 90 دقيقة.

دقة تسديدات اللاعب وصلت إلى 52%

إضافة لوسط ليفربول بانتقال فابيو كارفاليو، ربما التأثير لن يكون مباشرا مثل لويس دياز وديوجو جوتا ولكنه لن يعاني كثيرا للتكيف مع طريقة كلوب ومع الاعتياد على أجواء الدوري سيكون ليفربول قد فاز بلاعب وسط مختلف عما لديه الآن بذكاءوإبداع أكبر.

طالع أيضا

جنون تسريبات غرفة ملابس مانشستر يونايتد

حسم مصير الشعباني مع المصري

موقف تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يعلق على الرحلات الفردية

فابيو كارفاليو فولام ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أليجري حول عودة بوجبا: لن يعود إلى يوفنتوس لهذا السبب نصير مزراوي ينضم إلى بايرن ميونيخ حتى 2026 مبابي: التقيت بـ ليفربول عندما كنت في موناكو.. ولم أتحدث عن المال مع بيريز أو الخليفي ديبالا يواصل إثارة الشكوك حول مستقبله تقرير: باشاك شهير لن يفعل بند شراء تريزيجيه تقرير: يوفنتوس يحدد بديل كيليني من أرسنال كان هدفا لبرشلونة وميلان.. أستون فيلا يضم لاعب وسط مارسيليا نوير مستمر مع بايرن حتى 2024
أخر الأخبار
كرة يد – محمد سند ينافس على جائزتين بالدوري الفرنسي 3 دقيقة | رياضات أخرى
أليجري حول عودة بوجبا: لن يعود إلى يوفنتوس لهذا السبب 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طولان: ضغط المباريات سيقتل اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
رابطة الدوري الانجليزي توافق على بيع تشيليس لـ تود بويلي ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - احتفال بعيد ميلاد فيريرا.. وتعليمات خاصة لـ زيزو ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا بالعلامة الكاملة ساعة | رياضات أخرى
نهائي إفريقيا - خطوة إيجابية في سفر جماهير الأهلي إلى المغرب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك