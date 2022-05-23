فابيو كارفاليو.. نحو إضافة المزيد من الذكاء في وسط ليفربول

"يتمتع بموهبة طبيعية، وعندما تكون لديك موهبة طبيعية فهذه هي أول خطوة كبيرة للوصول إلى القمة".

ماركو سيلفا مدرب فولام يعطيك فكرة بسيطة عما ينتظره ليفربول من لاعبه الجديد فابيو كارفاليو.

صفقة تأخرت ستة أشهر مع اقتراب ليفربول من الاتفاق مع فولام يناير الماضي ولكنها تمت الآن.

من هو فابيو كارفاليو؟

السن: 19 عاما

الطول: 170 سم

القدم المفضلة: اليمنى

الجنسية: برتغالي

المركز: لاعب وسط مهاجم - صانع ألعاب

ماذا قدم هذا الموسم: 11 هدفا وثماني تمريات حاسمة في 38 مباراة

ماذا سيضيف لـ ليفربول؟

يلعب ماركو سيلفا مع فولام بطريقة 4-2-3-1 أو 4-3-3، ويتواجد كارفاليو في مركز صانع الألعاب مع الأولى أو لاعب الوسط المتقدم في الثانية.

يحب كارفاليو السيطرة على الكرة وتوزيع اللعب، التحرك في المساحات بين الخطوط ولعب التمريرات غير المتوقعة.

أبرز ما عُرف عن وسط ليفربول كلوب هو الضغط بشكل جنوني واللعب البدني القوي وهو ما يجيده لاعب الريدز الجديد ولكن مع إضافة هامة.

عانى ليفربول من غياب اللاعب القادر على لعب التمريرات غير المتوقعة واللعب بطريقة أكثر ذكاء وإخراج الفريق من الضغط طوال فترة يورجن كلوب حتى التعاقد مع تياجو ألكانتارا وانسجامه مع الفريق بعد ذلك.

يفضل ابن الـ19 عاما الاعتماد على التمريرات القصيرة والتحكم في اللعب بشكل دائم ولكنه في نفس الوقت يجيد لعب التمريرات الطولية.

73% من تمريرات كارفاليو هذا الموسم جاءت قصيرة مقابل 7% تمريرات طولية و20% تمريرات متوسطة.

حال الحاجة لذلك، يمكن لـ كارفاليو أن يتقدم للتحرك في ضهر دفاعات الخصوم، استلم الكرة 99 مرة داخل منطقة جزاء الخصم في 2078 دقيقة لعب هذا الموسم.

يجيد دائما التحرك بشكل مستمر بكرة وبدون الكرة لمنح زملائه خيار التمرير.

يمكن أن ترى ذلك في هدفه الأول أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي قبل هبوط فولام الموسم قبل الماضي.

ضربة ركنية تسلمها كارفاليو ليمرر إلى أدارابيويو الذي مررها إلى أونوماه، وقتها كان لاعب ليفربول الجديد يتحرك في المساحة التي خُلقت ليستلم الكرة ويتوغل ويسدد في الشباك.

يمتلك كارفاليو الجرأة للاختراق من الطرفين أو العمق، وإذا أتيحت له المساحة سيحدث ضررا كبيرا للخصم مع تفضيل للاختراق من الطرف إلى العمق.

يمكنك أن ترى ذلك في صراخ بيب جوارديولا أثناء مواجهة مانشستر سيتي وفولام نحو كايل ووكر لكي يضيق الخناق على كارفاليو دون ترك المساحات

The first of many #EmiratesFACup goals for Fabio Carvalho 🤩⚽️ pic.twitter.com/67DjhBEiGz — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2022

ألم يمنحك هذا فكرة كاملة عن أسلوب لعب كارفاليو؟

يتشابه أسلوب لعبه بوضوح مع فيليب كوتينيو أثناء تواجده مع ليفربول.

ما يميز كارفاليو عن كوتينيو حتى الآن هو لياقته البدنية الأعلى والسرعة.

بنية كارفاليو الجسدية ستحتاج لبعض التحسن والقوة بالطبع ولكنها لن تكون مشكلة بالنظر لقوة لاعبي ليفربول مع طاقم معدين بدنيين على مستوى عال.

بينما يحتاج ابن الـ19 عاما لمزيد من دقة التسديد لنرى أهدافا شبيهة بما سجلها كوتينيو.

أرقام الموسم

سدد كارفاليو 70 مرة في الموسم الماضي بمعدل 2.53 تسديدة في المباراة، كان 55 منها من داخل منطقة الجزاء.

سجل كارفاليو 9 أهداف من نسبة أهداف متوقعة 7.3، وهو ما يعني قدرته على تسجيل أهداف من وضعيات صعبة أو نسبة تسجيلها قليلة.

صنع كارفاليو 52 فرصة، بمتوسط 1.88 فرصة كل 90 دقيقة.

معدل الأهداف المتوقعة لـ كارفاليو وصل إلى 0.32 كل 90 دقيقة.

دقة تسديدات اللاعب وصلت إلى 52%

إضافة لوسط ليفربول بانتقال فابيو كارفاليو، ربما التأثير لن يكون مباشرا مثل لويس دياز وديوجو جوتا ولكنه لن يعاني كثيرا للتكيف مع طريقة كلوب ومع الاعتياد على أجواء الدوري سيكون ليفربول قد فاز بلاعب وسط مختلف عما لديه الآن بذكاءوإبداع أكبر.

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