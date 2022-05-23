استعدادا لـ نهائي إفريقيا.. الكشف عن موعد وصول بعثة الأهلي إلى المغرب

الإثنين، 23 مايو 2022 - 21:27

كتب : FilGoal

الأهلي

كشف ياسر عثمان سفير مصر في المغرب موعد وصول بعثة الأهلي وتطورات الاتفاق مع الجانب المغربي بخصوص البعثة والجماهير.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال ياسر عثمان في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "الأهلي أخطرنا بوصول البعثة يوم الأربعاء 25 مايو استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "لم نتلق أي إخطار حتى الآن بخصوص عدد الجماهير التي ستتواجد من مصر، الأمر بين الأهلي وكاف ولم يصلنا شيء".

وتابع "سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد المغربي غدا لنتعرف على التسهيلات التي سيقدموها بالنسبة للجمهور وسننسق الأمر مع الأهلي وشركات السياحة لكي تتضح الصورة".

وواصل "سنقوم بتسهيل كل الأمور للجماهير منذ وصولهم وحتى الرحيل".

وأتم "تم إخطار الجانب المغربي بخصوص التأمين وأعربوا عن استعدادهم للقيام بكل التسهيلات التي بطلبها الأهلي وعلى استعداد تم لتوفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي والجماهير".

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