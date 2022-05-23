المصري لـ في الجول: معين الشعباني باق في منصبه

اتفق التونسي معين الشعباني المدير الفني لـ المصري مع مجلس إدارة النادي ومحافظ بورسعيد على الاستمرار في مهمته.

وقال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري لـ FilGoal.com: "معين الشعباني مستمر مع المصري في الفترة المقبلة".

وأضاف "تم عقد جلسة ودية مع رئيس النادي والمحافظ بناء على طلب المدرب".

وواصل "تم الاتفاق في الجلسة على استكمال المشوار".

وأتم "الجميع في مجلس الإدارة بالإضافة إلى المحافظ يدعمون معين الشعباني".

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أعلن مجلس إدارة النادي المصري بعد ذلك برئاسة سمير حلبية، عن تجديد الثقة في معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

جاء ذلك عقب الجلسة المطولة التي عقدت بديوان عام محافظة بورسعيد وجمعت عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمجلس إدارة النادي المصري بحضور معين الشعباني ومعاونه مجدي تراوي، والتي تم خلالها توضيح وازالة سوء التفاهم في بعض الموضوعات خلال الفترة السابقة وتعاهد الجميع على المضي قدما نحو عودة المصري لوضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد أعلن مجلس إدارة المصري عن نفيه التام لكافة الأخبار التي تواردت منذ ليلة أمس الاثنين بشأن التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للشعباني صاحب الخبرات الكبيرة.

ماذا حدث من قبل؟

وكشف مصدر من المصري في وقت سابق لـ FilGoal.com عن طلب معين الشعباني للرحيل بعد الخسارة من فيوتشر بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري المصري.

وأضاف "سمير حلبية رئيس النادي قرر تأجيل حسم مصير المدرب لحين عقد جلسة غدا".

وتابع "ستعقد جلسة رباعية غدا بين رئيس المصري والنائب مع معين الشعباني ومجدي تراوري غدا الاثنين لحسم مستقبله".

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من معين الشعباني لـ FilGoal.com: "بالفعل المدرب التونسي طلب الرحيل عن النادي".

وأضاف "المصري يعاني من الظلم التحكيمي بشكل واضح دون أن يكون هناك دفاعا عنا، وهناك أزمة في المستحقات أثرت على الفريق".

وخسر المصري خمس مباريات وتعادل مباراة واحدة في آخر ست مباريات لعبها في الدوري المصري.

وودع المصري الكونفدرالية من الدور ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي الذي توج باللقب في النهاية.

بيان المصري بخصوص الحكام

أعرب مجلس إدارة النادي المصري عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة -وفقا للبيان- والتي تعرض لها الفريق خلال مبارياته الأخيرة.

وطالب المصري في بيانه كل من اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية وكذلك رابطة الأندية بضرورة إسناد مباريات الفريق لحكام دوليين.

وفشل المصري في تحقيق الفوز بأخر ست مباريات في الدوري إذ تعرض للهزيمة خمس مرات وتعادل مرة واحدة.

وجاء بيان المصري كالآتي:

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية، عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة".

وأضاف "بداية من مباراة الزمالك مرورا بمباراتي الإسماعيلي وسموحة ونهاية مباراة فيوتشر، وهي الأخطاء التي أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية".

وتابع "إذ أوضح تعرض المصري للظلم بسبب تلك الأخطاء التي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط والتي أثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري والتي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة".

وشدد البيان "يهيب مجلس إدارة المصري بمجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسي وكذلك رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية إرساءا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم".

وطالب مجلس إدارة المصري "نطالب رسميا بضرورة إسناد مباريات الفريق المقبلة إلى حكام دوليين سواء حكام ساحة أو مساعدين وكذلك حكام الفيديو".

واختتم البيان "ويأتي ذلك مع التأكيد التام أنه في حال تكرار مثل تلك الأخطاء والتي تؤثر على نتائج المباريات فإنه سيضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي المصري وجماهيره العظيمة".

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